Александрова обыграла австралийку Шарму и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Александрова, сеяная на турнире под 27-м номером, ни раза не подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету соперницы ни одного эйса, две двойных и ни одного заработанного брейка.

В следующем круге россиянка сыграет с представительницей Украины Элиной Свитолиной, обыгравшей в трех сетах Ренату Сарасуа из Мексики – 6:3, 0:6, 6:2.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 27) – Астра Шарма (Австралия) – 6:3, 6:3.