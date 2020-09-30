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30 сентября 15:08
автор: Владислав Корегин

Азаренко вылетела во втором круге «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции, уступив Анне-Каролине Шмидловой из Словакии в двух сетах – 2:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 39 минут. Статистика эйсов – 2-0 в пользу Азаренко, сеяной на турнире под десятым номером. При этом белоруска совершила одну двойную ошибку и не реализовала ни один брейк-пойнт из пяти. У ее соперницы три двойных и четыре реализованных брейка из семи.

В следующем круге Шмидлова сыграет с представительницей Аргентины Надей Подороской, обыгравшей Юлию Путинцеву из Казахстана со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – 2:6, 2:6.

источник: «Советский спорт»
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Азаренко вылетела во втором круге «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции, уступив Анне-Каролине Шмидловой из Словакии в двух сетах – 2:6, 2:6.
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