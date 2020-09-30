Азаренко вылетела во втором круге «Ролан Гаррос»

Матч продолжался 1 час 39 минут. Статистика эйсов – 2-0 в пользу Азаренко, сеяной на турнире под десятым номером. При этом белоруска совершила одну двойную ошибку и не реализовала ни один брейк-пойнт из пяти. У ее соперницы три двойных и четыре реализованных брейка из семи.

В следующем круге Шмидлова сыграет с представительницей Аргентины Надей Подороской, обыгравшей Юлию Путинцеву из Казахстана со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – 2:6, 2:6.