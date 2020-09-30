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30 сентября 21:39
автор: Виктор Шарафудинов

Зверев в пяти сетах обыграл Эрбера и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Матч продлился 3 часа и 59 минут.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции немецкий теннисист Александр Зверев обыграл в пяти сетах француза Пьера-Юга Эрбера – 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.

Седьмая ракетка мира Зверев сделал десять эйсов при 11 двойных ошибках, а также реализовал шесть брейк-пойнтов из 14.

Занимающий 78-е место в мировом рейтинге Эрбер трижды подал на вылет, допустил шесть двойных ошибок, а также выиграл семь брейк-пойнтов при 14 возможностях.

Финалист недавнего US Open Зверев в третьем круге сыграет с итальянцем Марко Чеккинато, который ранее обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро (6:3, 6:2, 5:7, 6:2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 6) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4

источник: «Советский спорт»
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