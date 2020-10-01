Хачанов обыграл Веселы и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Во втором круге Открытого чемпионата Франции россиянин Карен Хачанов в четырех сетах одержал победу над чехом Иржи Веселы – 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

Статистика эйсов 7-7. 16-я ракетка мира Хачанов допустил десять двойных ошибок и выиграл восемь брейк-пойнтов из 14.

У Веселы, занимающего 68-е место в рейтинге WTA, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Соперником Хачанова в третьем круге станет чилиец Кристиан Гарин, обыгравший австралийца Марка Полманса – 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:3), 6:4.

Париж (Франция)