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01 октября 16:08
автор: Виктор Шарафудинов

Хачанов обыграл Веселы и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Матч продлился 3 часа и 35 минут.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции россиянин Карен Хачанов в четырех сетах одержал победу над чехом Иржи Веселы – 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

Статистика эйсов 7-7. 16-я ракетка мира Хачанов допустил десять двойных ошибок и выиграл восемь брейк-пойнтов из 14.

У Веселы, занимающего 68-е место в рейтинге WTA, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Соперником Хачанова в третьем круге станет чилиец Кристиан Гарин, обыгравший австралийца Марка Полманса – 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:3), 6:4.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Иржи Веселы (Чехия) – Карен Хачанов (Россия, 15) – 1:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:7 (2:7)

источник: «Советский спорт»
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