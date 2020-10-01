Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Беранкиса

Во втором круге Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира Новак Джокович в трех сетах обыграл занимающего 66-е место в рейтинге ATP Ричардаса Беранкиса – 6:1, 6:2, 6:2.

Оба соперника допустили лишь по одной двойной ошибке. Джокович сделал десять эйсов и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи.

Беранкис ни разу не подал на вылет и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника при двух брейк-пойнтах.

В третьем круге Джокович сыграет с колумбийцем Даниэлем Галаном, которой сегодня обыграл американца Тенниса Сандгрена (6:2, 6:2, 6:3).

Париж (Франция)