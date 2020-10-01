Кудерметова проиграла Мартич во втором круге «Ролан Гарроса», выиграв первый сет на тай-брейке

Россиянка Вероника Кудерметова уступила хорватской теннисистке Петре Мартич во втором круге Открытого чемпионата Франции.

Итоговый счет 6:7 (1:7), 7:5, 6:3 в пользу 17-й ракетки мира Мартич.

Занимающая 42-е место в рейтинге WTA Кудерметова сделала шесть эйсов, допустила девять двойных ошибок, а также выиграла два брейк-пойнта при десяти возможностях.

У Мартич пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

В третьем круге Петра сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, которая сегодня обыграла свою соотечественницу Юлию Гергес (1:6, 6:1, 6:3).