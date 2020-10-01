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01 октября 20:17
автор: Виктор Шарафудинов

Кудерметова проиграла Мартич во втором круге «Ролан Гарроса», выиграв первый сет на тай-брейке

Матч продлился 2 часа и 34 минуты.

Россиянка Вероника Кудерметова уступила хорватской теннисистке Петре Мартич во втором круге Открытого чемпионата Франции.

Итоговый счет 6:7 (1:7), 7:5, 6:3 в пользу 17-й ракетки мира Мартич.

Занимающая 42-е место в рейтинге WTA Кудерметова сделала шесть эйсов, допустила девять двойных ошибок, а также выиграла два брейк-пойнта при десяти возможностях.

У Мартич пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

В третьем круге Петра сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, которая сегодня обыграла свою соотечественницу Юлию Гергес (1:6, 6:1, 6:3).

источник: «Советский спорт»
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Кудерметова проиграла Мартич во втором круге «Ролан Гарроса», выиграв первый сет на тай-брейке
Матч продлился 2 часа и 34 минуты.
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