Александрова проиграла Свитолиной и последней из россиянок покидает «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила свое выступление на «Ролан Гаррос».
В матче третьего круга россиянка за 1 час 42 минуты уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 4:6, 5:7.
В следующем круге Свитолина сыграет против победительницы пары Каролин Гарсия — Элисе Мертенс.
Таким образом, в женской сетке Открытого чемпионата Франции не осталось представительниц России.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг