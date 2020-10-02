Халеп разгромила Анисимову в третьем круге «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего раунда румынка разгромила Аманду Анисимову из США со счетом 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.

Следующей соперницей Халеп станет полька Ига Свентек.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Аманда Анисимова (США, 25) — 6:0, 6:1

Надя Подорошка (Аргентина, Q) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3, 6:2.