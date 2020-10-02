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02 октября 16:16
автор: Юрий Нечаев

Халеп разгромила Анисимову в третьем круге «Ролан Гаррос»

Матч продолжался меньше часа.

Вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего раунда румынка разгромила Аманду Анисимову из США со счетом 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.

Следующей соперницей Халеп станет полька Ига Свентек.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Аманда Анисимова (США, 25) — 6:0, 6:1
Надя Подорошка (Аргентина, Q) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3, 6:2.

источник: «Советский спорт»
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