Джокович обыграл Галана и сыграет с Хачановым в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

В третьем круге Открытого чемпионата Франции серб Новак Джокович одержал победу над колумбийским теннисистом Даниэлем Галаном – 6:0, 6:3, 6:2.

У серба два эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов при 13 возможностях.

Галан сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и не выиграл ни одного гейма на подаче Джоковича при пяти брейк-пойнтах.

В 1/8 финала Новак сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который сегодня обыграл чилийца Кристиана Гарина (6:2, 3:6, 6:4, 6:2).