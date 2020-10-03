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03 октября 21:48
автор: Виктор Шарафудинов

Джокович обыграл Галана и сыграет с Хачановым в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Первой ракетке мира понадобилось 2 часа и 8 минут, чтобы выиграть три сета у колумбийца, занимающего 153-е место в рейтинге ATP.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции серб Новак Джокович одержал победу над колумбийским теннисистом Даниэлем Галаном – 6:0, 6:3, 6:2.

У серба два эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов при 13 возможностях.

Галан сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и не выиграл ни одного гейма на подаче Джоковича при пяти брейк-пойнтах.

В 1/8 финала Новак сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который сегодня обыграл чилийца Кристиана Гарина (6:2, 3:6, 6:4, 6:2).

источник: «Советский спорт»
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Джокович обыграл Галана и сыграет с Хачановым в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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