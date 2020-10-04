Россиянка Сизикова подозревается в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Яна Сизикова подозревается в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос».

В матче первого круга россиянка в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграли румынскому дуэту Патриции Марии Циг и Кристине-Андрея Миту (6:7, 4:6).

Как сообщает WELT, подозрения букмекеров вызвали ставки на то, Сизикова и Бренгл проиграют пятый гейм второго сета. В этом розыгрыше подавала россиянка, которая допустила две двойные ошибки, а гейм они с напарницей проиграли под ноль.

Дальнейшее расследование, которое проводится Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организацией) и французской полицией, должно выяснить причастность теннисисток к предполагаемой манипуляции.