Джокович призвал отказаться от линейных судей

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что пришло время заменить линейных арбитров на электронную систему судейства.

«Сейчас технологии настолько развиты, что линейные судьи совершенно не нужны. Конечно, я понимаю, что технология дорогая. Но мне кажется, мы все к этому идем. К тому же у меня, наверное, будет меньше возможностей сделать то, что я сделал в Нью-Йорке», - цитирует спортсмена Reuters.

Напомним, в матче четвертого круга US Open против испанца Пабло Корреньо-Бусты Джокович отбросил мяч в сторону и попал в шею линейному арбитру. Серб был дисквалифицирован за неспортивное поведение.