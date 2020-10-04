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04 октября 09:43
автор: Юрий Нечаев

Джокович призвал отказаться от линейных судей

В четвертом круге «Ролан Гаррос» серб встретится с Кареном Хачановым.

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что пришло время заменить линейных арбитров на электронную систему судейства.

«Сейчас технологии настолько развиты, что линейные судьи совершенно не нужны. Конечно, я понимаю, что технология дорогая. Но мне кажется, мы все к этому идем. К тому же у меня, наверное, будет меньше возможностей сделать то, что я сделал в Нью-Йорке», - цитирует спортсмена Reuters.

Напомним, в матче четвертого круга US Open против испанца Пабло Корреньо-Бусты Джокович отбросил мяч в сторону и попал в шею линейному арбитру. Серб был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

источник: Reuters
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