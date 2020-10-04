Халеп проиграла Швентек в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп завершила свое выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/8 финала румынка за 1 час 9 минут проиграла Иге Швентек из Польши 1:6, 2:6.

Победительница выполнила одну подачу на вылет, избежав, при этом, двойных ошибок, и реализовала четыре брейк-пойнта из 14.

У Халеп - два эйса и три двойные ошибки. Румынка не имела ни одной возможности выиграть гейм на подаче соперницы.

В четвертьфинале турнира Швентек сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) — Кики Бертенс (Нидерланды).