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04 октября 13:36
автор: Юрий Нечаев

Халеп проиграла Швентек в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Румынка занимает второе место в рейтинге WTA.

Румынская теннисистка Симона Халеп завершила свое выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/8 финала румынка за 1 час 9 минут проиграла Иге Швентек из Польши 1:6, 2:6.

Победительница выполнила одну подачу на вылет, избежав, при этом, двойных ошибок, и реализовала четыре брейк-пойнта из 14.

У Халеп - два эйса и три двойные ошибки. Румынка не имела ни одной возможности выиграть гейм на подаче соперницы.

В четвертьфинале турнира Швентек сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) — Кики Бертенс (Нидерланды).

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Ига Свентек (Польша) — Симона Халеп (Румыния, 1) — 6:1, 6:2.

источник: «Советский спорт»
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