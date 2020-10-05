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05 октября 14:12
автор: Владислав Корегин

Квитова победила китаянку Чжан и стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв китаянку Шуай Чжан в двух сетах – 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Квитова, сеяная на турнире под седьмым номером, выполнила два эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. У ее соперницы одна подача навылет, две двойных и один реализованный брейк из двух.

В четвертьфинале представительница Чехии сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, победившей Паулу Бадосу Хиберт из Испании со счетом 7:5, 6:2.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Петра Квитова (Чехия, 7) – Шуай Чжан (Китай) – 6:2, 6:4.

источник: «Советский спорт»
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Квитова победила китаянку Чжан и стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»
Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв китаянку Шуай Чжан в двух сетах – 6:2, 6:4.
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