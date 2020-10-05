Квитова победила китаянку Чжан и стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Квитова, сеяная на турнире под седьмым номером, выполнила два эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. У ее соперницы одна подача навылет, две двойных и один реализованный брейк из двух.
В четвертьфинале представительница Чехии сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, победившей Паулу Бадосу Хиберт из Испании со счетом 7:5, 6:2.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Петра Квитова (Чехия, 7) – Шуай Чжан (Китай) – 6:2, 6:4.
источник: «Советский спорт»