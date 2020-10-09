Джокович сыграет в финале «Ролан Гаррос» с Надалем после победы над Циципасом

В полуфинале Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над Стефаносом Циципасом.

Грек, занимающий шестое место в мировом рейтинге, отыгрался, уступая 0:2 по сетам, но проиграл решающую партию. Итоговый счет 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 в пользу Джоковича.

Серб сделал пять эйсов при шести двойных ошибках, а также выиграл восемь брейк-пойнтов из 22.

Циципас семь раз подал на вылет при пяти двойных ошибках, а также реализовал четыре брейк-пойнта из 15.

В финале Джокович сыграет с 12-кратным победителем «Ролан Гаррос» Рафаэлем Надалем. Испанец сегодня обыграл аргентинца Диего Шварцмана – 6:3, 6:3, 7:6 (7:0).