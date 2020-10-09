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09 октября 23:38
автор: Виктор Шарафудинов

Джокович сыграет в финале «Ролан Гаррос» с Надалем после победы над Циципасом

Игра продлилась 3 часа и 54 минуты.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над Стефаносом Циципасом.

Грек, занимающий шестое место в мировом рейтинге, отыгрался, уступая 0:2 по сетам, но проиграл решающую партию. Итоговый счет 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 в пользу Джоковича.

Серб сделал пять эйсов при шести двойных ошибках, а также выиграл восемь брейк-пойнтов из 22.

Циципас семь раз подал на вылет при пяти двойных ошибках, а также реализовал четыре брейк-пойнта из 15.

В финале Джокович сыграет с 12-кратным победителем «Ролан Гаррос» Рафаэлем Надалем. Испанец сегодня обыграл аргентинца Диего Шварцмана – 6:3, 6:3, 7:6 (7:0).

Новак ранее выигрывал Открытый чемпионат Франции лишь однажды – в 2016 году, когда одолел в решающем матче британца Энди Маррея. Три других своих финала в Париже (в том числе два против Надаля) серб проиграл.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 5) – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1

источник: «Советский спорт»
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