Чараева проиграла француженке Жакемо в финале турнира «Ролан Гаррос» среди девушек

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди девушек 18-летняя россиянка Алина Чараева уступила 17-летней француженке Эльзе Жакемо.

Итоговый результат 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Жакемо. Матч продлился 2 часа и 12 минут.

Статистика эйсов 6-6. Чараева допустила восемь двойных ошибок и выиграла шесть брейк-пойнтов из десяти.

У Жакемо пять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Российские девушки не могут выиграть «Ролан Гаррос» с 2014 года. Шесть лет назад Дарья Касаткина в финале одержала победу над сербской теннисисткой Иваной Йорович – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.