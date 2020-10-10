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10 октября 15:55
автор: Виктор Шарафудинов

Чараева проиграла француженке Жакемо в финале турнира «Ролан Гаррос» среди девушек

Россиянка выиграла первый сет, но уступила в двух следующих партиях.

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди девушек 18-летняя россиянка Алина Чараева уступила 17-летней француженке Эльзе Жакемо.

Итоговый результат 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Жакемо. Матч продлился 2 часа и 12 минут.

Статистика эйсов 6-6. Чараева допустила восемь двойных ошибок и выиграла шесть брейк-пойнтов из десяти.

У Жакемо пять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Российские девушки не могут выиграть «Ролан Гаррос» с 2014 года. Шесть лет назад Дарья Касаткина в финале одержала победу над сербской теннисисткой Иваной Йорович – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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