Ига Швентек: Не понимаю, что происходит, но я счастлива выиграть «Ролан Гаррос»

Ига Швентек прокомментировала свою победу на «Ролан Гаррос».

«Не понимаю, что происходит, – цитирует послематчевое интервью Швентек сайт WTA. – Я так счастлива. Я счастлива, что моя семья наконец приехала. Не знаю. Меня захлестывают эмоции. Два года назад я выиграла юниорский «Уимблдон», а теперь я здесь. Кажется, что прошло совсем немного времени. Я просто потрясена».

19-летняя полька обыграла в финале американку Софию Кенин, выигравшую в начале нынешнего года Открытый чемпионат Австралии. Ранее представительницы Польши никогда не побеждали на «Ролан Гаррос», а Швентек прежде не выигрывала турниры WTA.