Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос», обыграв в финале Джоковича

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл лидера рейтинга ATP Новака Джоковича.

Надаль добился победы в трех сетах – 6:0, 6:2, 7:5.

Матч продлился 2 часа и 41 минуту. Испанец сделал четыре эйса при одной двойной ошибке и выиграл семь брейк-пойнтов из 18.

У Джоковича один эйс, четыре двойных ошибки и один выигранный брейк-пойнт из пяти.

Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в рекордный 13-й раз, а также догнал швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».