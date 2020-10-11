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11 октября 18:56
автор: Виктор Шарафудинов

Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос», обыграв в финале Джоковича

Всего в активе 34-летнего испанского теннисиста 20 титулов на турнирах «Большого шлема».

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл лидера рейтинга ATP Новака Джоковича.

Надаль добился победы в трех сетах – 6:0, 6:2, 7:5.

Матч продлился 2 часа и 41 минуту. Испанец сделал четыре эйса при одной двойной ошибке и выиграл семь брейк-пойнтов из 18.

У Джоковича один эйс, четыре двойных ошибки и один выигранный брейк-пойнт из пяти.

Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в рекордный 13-й раз, а также догнал швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».

Рафаэль как и Роджер 20 раз побеждал на главных соревнованиях теннисного сезона. Помимо 13 парижских титулов в активе испанца победа на Открытом чемпионате Австралии в 2009 году, два выигранных «Уимблдона» и четыре триумфа на US Open.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 0:6, 2:6, 5:7

источник: «Советский спорт»
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