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12 октября 08:46
автор: Юрий Нечаев

Рублев впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга АТР, Медведев потерял одну позицию

В воскресенье завершился «Ролан Гаррос».

АТР опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

В первой тройке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович, следом за которым расположились победитель «Ролан Гаррос» - 2020 испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, потерял одну позицию и опустился на шестую строчку. Андрей Рублев впервые в своей карьере вошел в первую десятку.

Рейтинг АТР от 12 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925
6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650
8 (14). Диего Шварцман (Аргентина) — 3180
9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3075
10 (12). Андрей Рублев — 2974…
17 (16). Карен Хачанов (оба — Россия) — 2200.

источник: ATP
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