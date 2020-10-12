Рублев впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга АТР, Медведев потерял одну позицию

АТР опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

В первой тройке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович, следом за которым расположились победитель «Ролан Гаррос» - 2020 испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, потерял одну позицию и опустился на шестую строчку. Андрей Рублев впервые в своей карьере вошел в первую десятку.

Рейтинг АТР от 12 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925

6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650

8 (14). Диего Шварцман (Аргентина) — 3180

9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

10 (12). Андрей Рублев — 2974…

17 (16). Карен Хачанов (оба — Россия) — 2200.