Джокович - после финала «Ролан Гаррос»: Надаль - великий чемпион. Он провел фантастический матч

Серб Новак Джокович прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос».

«Я хотел сбить Рафу с ритма, но он был к этому готов. Он был весь в игре. Это просто один из тех дней, когда остается лишь снять шляпу перед соперником и поздравить его.

Пожалуй, я слишком торопился, старался проводить розыгрыши покороче и чересчур активно атаковал. Я не так хорошо конструировал розыгрыши. Но такая игра была вызвана потрясающими действиями Рафы в защите. Надаль - великий чемпион. Он провел фантастический матч», — цитирует Джоковича Tennis Head.

Напомним, в решающем матче «Ролан Гаррос» Надаль добился победы в трех сетах – 6:0, 6:2, 7:5.

Испанец выиграл Открытый чемпионат Франции в рекордный 13-й раз и догнал швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах серии «Большого шлема».