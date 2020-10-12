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12 октября 10:11
автор: Юрий Нечаев

Джокович - после финала «Ролан Гаррос»: Надаль - великий чемпион. Он провел фантастический матч

В воскресенье завершился Открытый чемпионат Франции.

Серб Новак Джокович прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос».

«Я хотел сбить Рафу с ритма, но он был к этому готов. Он был весь в игре. Это просто один из тех дней, когда остается лишь снять шляпу перед соперником и поздравить его.

Пожалуй, я слишком торопился, старался проводить розыгрыши покороче и чересчур активно атаковал. Я не так хорошо конструировал розыгрыши. Но такая игра была вызвана потрясающими действиями Рафы в защите. Надаль - великий чемпион. Он провел фантастический матч», — цитирует Джоковича Tennis Head.

Напомним, в решающем матче «Ролан Гаррос» Надаль добился победы в трех сетах – 6:0, 6:2, 7:5.

Испанец выиграл Открытый чемпионат Франции в рекордный 13-й раз и догнал швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах серии «Большого шлема».

Рафаэль, как и Роджер, 20 раз побеждал на главных соревнованиях теннисного сезона. Помимо 13 парижских титулов в активе испанца победа на Открытом чемпионате Австралии, два выигранных «Уимблдона» и четыре триумфа на US Open.

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