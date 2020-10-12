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12 октября 20:04
автор: Виктор Шарафудинов

Донской обыграл Герасимова и вышел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге

Матч продлился 1 час и 40 минут.

Российский теннисист Евгений Донской обыграл белоруса Егора Герасимова в первом раунде турнира ATP в Санкт-Петербурге. Итоговый счет 6:4, 7:6 (7:4).

Донской занимает 121-е место в мировом рейтинге, а Герасимов – 85-е.

Россиянин дважды подал на вылет при трех двойных ошибках, а также реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В статистике белоруса восемь эйсов, пять двойных ошибок и два выигранных гейма на подаче соперника при четырех возможностях.

В 1/8 финала Донской сыграет с победителем сегодняшнего матча швейцарца Стэна Вавринки и британца Дэниела Эванса.

источник: «Советский спорт»
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