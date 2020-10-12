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12 октября 22:41
автор: Виктор Шарафудинов

Вавринка обыграл Эванса на турнире ATP в Санкт-Петербурге и сыграет в 1/8 финала с Донским

Победитель трех турниров «Большого шлема» в данный момент занимает 18-е место в мировом рейтинге.

На турнире категории ATP500 в Санкт-Петербурге швейцарец Стэн Вавринка в трех сетах одержал победу над британцем Дэниэлом Эвансом – 3:6, 7:6 (7:3), 7:5.

Матч продлился 2 часа и 32 минуты.

Вавринка сделал семь эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки, а также выиграл два брейк-пойнта из восьми.

У Эванса, который занимает 34-е место в мировом рейтинге, четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре выигранных гейма на подаче соперника при семи брейк-пойнтах.

В 1/8 финала Вавринка сыграет с российским теннисистом Евгением Донским, который ранее обыграл белоруса Егора Герасимова – 6:4, 7:6 (7:4).

источник: «Советский спорт»
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