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13 октября 08:35
автор: Владислав Корегин

Евгений Донской: Я смог заставить Герасимова больше двигаться по корту

Российский теннисист Евгений Донской прокомментировал свой выход во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге после победы над Егором Герасимовым из Белоруссии со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

– Тактика в таких матчах проста. Он очень хорошо подает, поэтому нужно как можно больше мячей вернуть назад на приеме. В целом я знал, что он хорошо играет с мягких мячей, поэтому надо было бить плотно и заставить его двигаться по корту. Заставлять его бегать, потому что можно сказать, что движение – это его слабая сторона, – цитирует Донского пресс-служба турнира.

Напомним, что в 1/8 финала Донской, занимающий 121-е место в рейтинге ATP, сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой, победившего британца Даниэля Эванса – 3:6, 7:6, 7:5.

источник: St. Petersburg Open
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