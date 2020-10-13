Евгений Донской: Я смог заставить Герасимова больше двигаться по корту

– Тактика в таких матчах проста. Он очень хорошо подает, поэтому нужно как можно больше мячей вернуть назад на приеме. В целом я знал, что он хорошо играет с мягких мячей, поэтому надо было бить плотно и заставить его двигаться по корту. Заставлять его бегать, потому что можно сказать, что движение – это его слабая сторона, – цитирует Донского пресс-служба турнира.

Напомним, что в 1/8 финала Донской, занимающий 121-е место в рейтинге ATP, сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой, победившего британца Даниэля Эванса – 3:6, 7:6, 7:5.