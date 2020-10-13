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13 октября 10:10
автор: Владислав Корегин

Стэн Вавринка: Я должен сфокусироваться на своей игре во время предстоящего матча с Донским

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка подвел итоги победного матча над британцем Даниэлем Эвансом в рамках первого круга турнира ATP в Санкт-Петербурге, а также поделился ожиданиями от встречи с россиянином Евгением Донским.

Отметим, что Вавринка, сеяный на турнире под пятым номером, обыграл Эванса по итогам трех сетов – 3:6, 7:6 (7:3), 7:5.

– На самом деле я рад, что смог выиграть. Я хорошо сыграл на тай-брейке, а вот когда я подавал на матч при счете 5:2 в третьем сете, сыграл неудачно, я слишком рано в этом гейме сделал ошибки. Могу сказать, что матч с Донским будет интересным. Евгений хорошо отыграл в первом круге. Я должен быть сфокусированным на своей игре во время предстоящего поединка с Евгением, – цитирует Вавринку пресс-служба турнира.

Встреча 1/8 финала между Вавринкой и Донским состоится 14 октября в 11:00 мск. В первом круге россиянин победил представителя Белоруссии Егора Герасимова – 6:4, 7:6 (7:4).

источник: St. Petersburg Open
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