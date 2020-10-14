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14 октября 10:35
автор: Юрий Нечаев

Андрей Рублев: У меня нет соперничества конкретно с Медведевым или Хачановым

В топ-10 рейтинга АТР находятся два российских теннисиста.

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своих отношениях с соотечественниками Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.

«У нас хорошие отношения, мы все очень хорошо дружим. Если брать именно соперничество, то у меня нет такого, что оно конкретно с ними. Я хочу быть лучшим игроком, пытаться выигрывать турниры, обыгрывать хороших теннисистов. Если мне нужно будет играть с Даней, понятное дело, я буду делать все возможное, чтобы его обыграть. Если я буду играть против кого-то другого, то тоже самое будет и против другого. Нет какого-то зацикливания на соперничестве именно с ними», — цитирует теннисиста пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.

Напомним, в обновленном рейтинге АТР Рублев впервые в карьере вошел в первую десятку. В топ-10 также находится Медведев, занимающий шестую позицию. Хачанов расположился на 17-й строчке.

Добавим, что на турнире АТР в Санкт-Петербурге, который проходит в эти дни, в первом круге Рублев обыграл Вашека Поспишила со счетом 6:2, 6:4, а Карен Хачанов оказался сильнее Джеймса Дакворта 6:4, 6:4.

Медведев стартует матчем против Ришара Гаске 14 октября.

источник: St. Petersburg Open
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