Шаповалов вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Денис Шаповалов, представляющий Канаду, в первом круге турнира АТР в Санкт-Петербурге обыграл серба Виктора Троицки.
Матч продолжался 1 час 3 минуты и завершился победой канадца со счетом 6:2, 6:3.
Оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке, при этом Шаповолов выполнил 10 эйсов при пяти у соперника. Канадец реализовал все четыре брейк-пойнта, тогда как у Троицки не было ни одной возможности взять очко на подаче противника.
В следующем круге Шаповалов сыграет с представителем Белоруссии Ильей Ивашко.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг