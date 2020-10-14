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14 октября 14:31
автор: Юрий Нечаев

Шаповалов вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Канадец занимает 12-е место в мировом рейтинге.

Денис Шаповалов, представляющий Канаду, в первом круге турнира АТР в Санкт-Петербурге обыграл серба Виктора Троицки.

Матч продолжался 1 час 3 минуты и завершился победой канадца со счетом 6:2, 6:3.

Оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке, при этом Шаповолов выполнил 10 эйсов при пяти у соперника. Канадец реализовал все четыре брейк-пойнта, тогда как у Троицки не было ни одной возможности взять очко на подаче противника.

В следующем круге Шаповалов сыграет с представителем Белоруссии Ильей Ивашко.

Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Денис Шаповалов (Канада) — Виктор Троицки (Сербия) — 6:2, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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