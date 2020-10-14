Шаповалов вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Денис Шаповалов, представляющий Канаду, в первом круге турнира АТР в Санкт-Петербурге обыграл серба Виктора Троицки.

Матч продолжался 1 час 3 минуты и завершился победой канадца со счетом 6:2, 6:3.

Оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке, при этом Шаповолов выполнил 10 эйсов при пяти у соперника. Канадец реализовал все четыре брейк-пойнта, тогда как у Троицки не было ни одной возможности взять очко на подаче противника.

В следующем круге Шаповалов сыграет с представителем Белоруссии Ильей Ивашко.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг