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14 октября 15:37
автор: Юрий Нечаев

Андрей Рублев: Сафин и Надаль – мои кумиры с детства

Россиянин впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга АТР.

Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос о том, кого считает своим кумиром.

«Марат Сафин и Рафаэль Надаль. С детства два моих кумира.

С Надалем мы периодически тренируемся, а с Маратом вообще отличные отношения. Я его искренне люблю, всегда рад видеть, созваниваемся, переписываемся — с ним очень хорошие и теплые отношения», - цитирует Рублева ТАСС.

Напомним, на завершившемся «Ролан Гаррос» россиянин дошел до четвертьфинала, где в трех сетах уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 5:7, 2:6, 3:6. Победителем турнира в очередной раз стал Надаль.

В текущем сезоне 22-летний Рублев выиграл турниры в Дохе, Аделаиде и Гамбурге.

В обновленном рейтинге АТР россиянин впервые в своей карьере вошел в первую десятку.

источник: ТАСС
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