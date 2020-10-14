Сафиуллин обыграл Гомеса и вышел в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

В первом круге турнира категории ATP500 в Санкт-Петербурге российский теннисист Роман Сафиуллин в двух сетах обыграл эквадорца Эмилио Гомеса – 6:4, 6:2.

Ни один из соперников не допустил ни одной двойной ошибки. У Сафиуллина два эйса и четыре выигранных брейк-пойнтов из девяти. Гомес три раза подал на вылет и реализовал своей единственный брейк-пойнт.

В 1/8 финала соперником Сафиуллина станет хорват Борна Чорич, который вчера одержал победу над испанцем Фелисьяно Лопесом – 6:3, 7:6 (7:2).