Котов проиграл Умберу в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

В первом раунде турнира категории ATP500 в Санкт-Петербурге российский теннисист Павел Котов в трех сетах проиграл французу Уго Умберу – 6:4, 2:6, 3:6.

Котов сделал четыре эйса при двух двойных ошибках и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Умбер дважды подал на вылет при одной двойной ошибке, а также выиграл четыре гейма на подаче соперника при 14 брей-пойнтах.

В 1/8 финала француз, занимающий 38-е место в мировом рейтинге, сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который вчера в двух сетах обыграл канадца Вашека Поспишила (6:2, 6:4).