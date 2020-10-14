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14 октября 19:04
автор: Виктор Шарафудинов

Котов проиграл Умберу в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Матч продлился 2 часа и 20 минут.

В первом раунде турнира категории ATP500 в Санкт-Петербурге российский теннисист Павел Котов в трех сетах проиграл французу Уго Умберу – 6:4, 2:6, 3:6.

Котов сделал четыре эйса при двух двойных ошибках и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Умбер дважды подал на вылет при одной двойной ошибке, а также выиграл четыре гейма на подаче соперника при 14 брей-пойнтах.

В 1/8 финала француз, занимающий 38-е место в мировом рейтинге, сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который вчера в двух сетах обыграл канадца Вашека Поспишила (6:2, 6:4).

источник: «Советский спорт»
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