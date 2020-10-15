ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 октября 15:44
автор: Владислав Корегин

Сафиуллин проиграл Чоричу во втором круге St. Petersburg Open

Соперником хорвата в следующем раунде может стать Медведев.

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг турнира ATP в Санкт-Петербурге, проиграв хорвату Борне Чоричу в двух сетах – 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету Чорича, сеяного на турнире под седьмым номером, четыре эйса, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Его соперник ни разу не подал навылет, допустил одну двойную и реализовал два брейка из восьми.

В следующем круге 27-летний хорват сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Рейлли Опелка (США).

Санкт-Петербург
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг

Роман Сафиуллин (Россия) – Борна Чорич (Хорватия, 7) – 3:6, 5:7.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Zoom в тестовом режиме будет запущена функция сквозного шифрования данныхРоссия и Венгрия сыграли вничьюСтала известна дата выпуска нового Lada LargusИрина Винер откровенно высказалась об Алине КабаевойТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
Сафиуллин проиграл Чоричу во втором круге St. Petersburg Open
Соперником хорвата в следующем раунде может стать Медведев.
15.10.2020 15:44
Теннис
автор: Владислав Корегин
Экономика футбола: Роналду заболел — акции «Юве» рухнули
Акции итальянского клуба «Ювентус», за который играет Роналду, упали на этой новости сразу же на 6,4% - до €0,72 за бумагу.
Медведев обыграл Гаске и вышел в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге
Матч продлился 1 час и 37 минут.
14.10.2020 20:39
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Котов проиграл Умберу в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
Матч продлился 2 часа и 20 минут.
14.10.2020 19:04
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Сафиуллин обыграл Гомеса и вышел в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге
Матч продлился 1 час и 15 минут.
14.10.2020 16:58
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Андрей Рублев: Сафин и Надаль – мои кумиры с детства
Россиянин впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга АТР.
14.10.2020 15:37
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Шаповалов вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
Канадец занимает 12-е место в мировом рейтинге.
14.10.2020 14:31
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Андрей Рублев: У меня нет соперничества конкретно с Медведевым или Хачановым
В топ-10 рейтинга АТР находятся два российских теннисиста.
14.10.2020 10:35
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Рублев обыграл Поспишила и вышел во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Андрей Рублев переиграл представителя Канады Вашека Поспишила в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге.
13.10.2020 21:20
Теннис
Хачанов вышел во второй круг турнира АТР в Санкт-Петербурге
Россиянин занимает 17-е место в мировом рейтинге.
13.10.2020 18:39
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Рафаэль Надаль: Пока не могу сказать, буду ли я снова играть в 2020 году
Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы на «Ролан Гаррос» рассказал о своих планах на конец нынешнего сезона.
13.10.2020 11:30
Теннис
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика