Сафиуллин проиграл Чоричу во втором круге St. Petersburg Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг турнира ATP в Санкт-Петербурге, проиграв хорвату Борне Чоричу в двух сетах – 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету Чорича, сеяного на турнире под седьмым номером, четыре эйса, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Его соперник ни разу не подал навылет, допустил одну двойную и реализовал два брейка из восьми.

В следующем круге 27-летний хорват сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Рейлли Опелка (США).

Санкт-Петербург

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Роман Сафиуллин (Россия) – Борна Чорич (Хорватия, 7) – 3:6, 5:7.