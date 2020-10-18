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18 октября 18:25
автор: Юрий Нечаев

Рублев выиграл турнир АТР в Санкт-Петербурге

В понедельник россиянин станет восьмой ракеткой мира.

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира АТР в Санкт-Петербурге.

В решающем матче россиянин за 1 час 40 минут обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Рублев выполнил семь эйсов, допустив при этом лишь одну двойную ошибку, и реализовал один брейк-пойнт из трех.

У его соперника - восемь подач на вылет и четыре двойные ошибки. Хорват не имел ни одного брейк-пойнта.

Рублев в текущем сезоне выиграл четвертый турнир АТР. Ранее он побеждал в Дохе, Аделаиде и Гамбурге. В обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован 19 октября, россиянин поднимется с 10-й позиции на восьмую.

Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Борна Чорич (Хорватия, 7) — 7:6 (7:5), 6:4.

источник: «Советский спорт»
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