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18 октября 20:12
автор: Юрий Нечаев

Рублев - после победы над Чоричем: Сегодня был мой день

В понедельник россиянин станет восьмой ракеткой мира.

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы на турнире АТР в Санкт-Петербурге.

В решающем матче россиянин за 1 час 40 минут обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 7:6 (7:5), 6:4. На тай-брейке первого сета Рублев уступал 2:5.

«Что помогло выстоять на тай-брейке? Какое-то везение, мяч попал в сетку, потом в аут, потом опять в маленький аут и так далее. В итоге смог перехватить инициативу, выиграть тай-брейк. Это спорт, такое случается, поэтому сегодня был мой день.

Борна всегда борется до конца, неважно, проигрывает или выигрывает. Он всегда старается отдать себя полностью, он хороший игрок и нереально хороший человек.

Буду ли я всегда делать себе такие подарки в виде трофеев на день рождения? Ну, день рождения у меня через два дня, я даже об этом не думал, но это приятно», — сказал теннисист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Рублев в текущем сезоне выиграл четвертый турнир АТР. Ранее он побеждал в Дохе, Аделаиде и Гамбурге. В обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован 19 октября, россиянин поднимется с 10-й позиции на восьмую.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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