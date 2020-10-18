Рублев - после победы над Чоричем: Сегодня был мой день

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы на турнире АТР в Санкт-Петербурге.

В решающем матче россиянин за 1 час 40 минут обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 7:6 (7:5), 6:4. На тай-брейке первого сета Рублев уступал 2:5.

«Что помогло выстоять на тай-брейке? Какое-то везение, мяч попал в сетку, потом в аут, потом опять в маленький аут и так далее. В итоге смог перехватить инициативу, выиграть тай-брейк. Это спорт, такое случается, поэтому сегодня был мой день.

Борна всегда борется до конца, неважно, проигрывает или выигрывает. Он всегда старается отдать себя полностью, он хороший игрок и нереально хороший человек.

Буду ли я всегда делать себе такие подарки в виде трофеев на день рождения? Ну, день рождения у меня через два дня, я даже об этом не думал, но это приятно», — сказал теннисист в эфире телеканала «Матч ТВ».