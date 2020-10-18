Шамиль Тарпищев: То, что Рублев сделал в этом году, - это выдающееся достижение

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева на турнире в Санкт-Петербурге.

«Это был лучший матч Андрея на турнире. Рублев выдержал и психологическое напряжение, и по игре переигрывал именно в агрессивности. Это уже показатель класса.

То, что Рублев сделал в этом году, - это выдающееся достижение», - цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, в решающем матче россиянин за 1 час 40 минут обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Рублев в текущем сезоне выиграл четвертый турнир АТР. Ранее он побеждал в Дохе, Аделаиде и Гамбурге. В обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован 19 октября, россиянин поднимется с 10-й позиции на восьмую.