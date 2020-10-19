Виктор Янчук: Рублеву необходимо бороться за попадание в тройку лучших теннисистов мира

Напомним, что вчера, 18 октября, 22-летний россиянин обыграл хорвата Борну Чорича в финале турнира ATP в Санкт-Петербурге и поднялся на восьмое место в рейтинге.

– Андрею надо идти дальше и бороться за попадание в тройку лучших теннисистов мира. Я думаю, что перед ним стоит такая задача. И он еще будет прогрессировать. Хотя данные у него, скажем так, не лучше, чем у других ребят. Но примечательно то, что именно в равной и тяжелой борьбе он вырывает свои победы, – цитирует Янчука «РИА Новости».