Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Остраве, обыграв Рыбакину

В первом круге турнира WTA в чешском городе Острава россиянка Дарья Касаткина обыграл теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину – 6:2, 3:6, 6:3.

19-я ракетка мира Рыбакина была посеяна на турнире под шестым номером. Касаткина в данный момент занимает 75-е место в рейтинге WTA.

Дарья ни разу не подала на вылет при четырех двойных ошибках, но при этом реализовала семь-брейк-пойнтов из 12.

У Елены один эйс, четыре двойных ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге (1/8 финала) Касаткина сыграет с победителем матча украинки Даяны Ястремской и американки Дженнифер Брэди.