Карацев проиграл Де Минору во втором круге турнира ATP в Софии

Во втором круге турнира ATP в Софии россиянин Аслан Карацев в двух сетах уступил австралийцу Алексу Де Минору – 4:6, 6:7 (5:7).

Матч продлился 1 час и 50 минут.

Карацев сделал три эйса при двух двойных ошибках и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Де Минор ни разу не подал на вылет, допустил четыре двойных ошибки и выиграл три гейма на подаче соперника при шести брейк-пойнтах.

В четвертьфинале австралиец, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, сыграет с победителем сегодняшнего матча Янника Синнера (Италия) и Марка Хюслера (Швейцария).