Кудерметова в первом круге турнира в Линце разгромила австрийку Хаас, не проиграв ни одного гейма

В первом круге турнира WTA в Линце россиянка Вероника Кудерметова обыграла австрийскую теннисистку Барбару Хаас – 6:0, 6:0.

Кудерметова три раза подала на вылет при двух двойных ошибках и выиграла шесть брейк-пойнтов из 12.

Хаас не сделала ни одного эйса, допустив восемь двойных ошибках, при двух нереализованных брейк-пойнтах.

Во втором круге (1/8 финала) Кудерметова сыграет с голландкой Аранчей Рус, которая вчера одержала победу над словенкой Тамарой Зиданшек (6:4, 6:4).