Александрова переиграла Грачеву во втором круге турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова взяла верх над соотечественницей Варварой Грачевой в матче 1/8 финала турнира в Австрии.

За время матча Александрова четыре раза подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 и допустила шесть двойных ошибок. На счету Грачевой два реализованных брейк-пойнта из четырех, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что в следующем раунде Александрова встретится с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) - Камила Джорджи (Италия).