Андрей Рублев: Не хочется быть туристом на итоговом турнире ATP

Андрей Рублев поделился ожиданиями от итогового турнира ATP в Лондоне. 23-летний россиянин впервые в карьере примет участие в этом элитном соревновании.

«Пока не чувствую, что попал в итоговую восьмерку, – отметил Рублев в интервью для телеканала «Матч ТВ». – В целом ничего не жду. Надеюсь, получится показать максимум и бороться до конца. Конечно, безумно волнуюсь за неделю до соревнований. Не хочется быть туристом, хочется показать, что не случайно попал туда.

Я морально подустал, в Париже это сказалось. Было полное опустошение – эмоциональное и моральное. Я расстроился, что не знаешь, что будет, к чему готовиться. Психологически это нелегко. Когда все известно заранее, можно подготовиться, а если не знаешь, будет турнир или нет, то это вызывает расстройство. После турнира в Париже понял, что лучше подстричься и начать все сначала».

На «Мастерсе» в Париже на минувшей неделе Рублев в 1/8 финала уступил швейцарцу Стэну Вавринке.

На итоговом турнире ATP в Лондоне помимо занимающего восьмое место в мировом рейтинге Рублева сыграют также Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция) и Диего Шварцман (Аргентина).