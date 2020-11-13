Даниил Медведев: На Итоговом турнире всем будет тяжело из-за усталости

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Итогового турнира АТР в Лондоне.

«Я очень люблю играть, когда на трибунах много болельщиков. Мои конфликты с фанатами в прошлом, хочется их видеть уже. Сейчас всем будет сложно из-за усталости, в частности, и Циципасу, которому предстоит защищать титул», — цитирует россиянина официальный сайт турнира.

Напомним, в результате жеребьевки Медведев попал в группу «Токио 1970», где сыграет против первой ракетки мира Новака Джоковича из Сербии, а также Александра Зверева из Германии и аргентинца Диего Шварцмана.

Добавим, что турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.