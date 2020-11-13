ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 ноября 19:15
автор: Юрий Нечаев

Даниил Медведев: На Итоговом турнире всем будет тяжело из-за усталости

Россиянин занимает четвертое место в мировом рейтинге.

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Итогового турнира АТР в Лондоне.

«Я очень люблю играть, когда на трибунах много болельщиков. Мои конфликты с фанатами в прошлом, хочется их видеть уже. Сейчас всем будет сложно из-за усталости, в частности, и Циципасу, которому предстоит защищать титул», — цитирует россиянина официальный сайт турнира.

Напомним, в результате жеребьевки Медведев попал в группу «Токио 1970», где сыграет против первой ракетки мира Новака Джоковича из Сербии, а также Александра Зверева из Германии и аргентинца Диего Шварцмана.

Добавим, что турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.

источник: ATP
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Geely Tugella будет доступен в России с 16 октябряАлександр Овечкин перечислил любимых музыкальных исполнителейКарацев не прошел в четвертьфинал турнира АТР в СофииВ тихом омуте: что скрывает супруга футболиста Артема Дзюбы?Теперь известно, кто такой "добрый" слил видео с ДзюбойПочему скандальное видео с Дзюбой "слили" в Сеть
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Россия и грядущий отбор на ЧМ-2022. Третья корзина готова стать реальностью
Сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд. Она опустилась на одну позицию — с 19-го на 20-е место
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Артем Дзюба: Благодарю судьбу за жестокие уроки
Артем Дзюба выложил видео в интернете (нет-нет, не то, о чем вы подумали).
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
Обмануть нас хотел. Вилков — всё. Больше судить не будет
Есть важная причина сегодняшнего провала русского футбола. Это наши судьи. Без персоналий - в России судят отвратительно.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика