Поспишил обыграл Гаске и встретится с Синнером в финале турнира в Софии

В полуфинале турнира ATP в столице Болгарии Софии канадец Вашек Поспишил в трех сетах обыграл француза Ришара Гаске – 6:7 (6:8), 6:2, 6:0.

Матч продлился 1 час и 51 минуту.

Поспишил сделал 19 эйсов при трех двойных ошибках и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.

Гаске лишь один раз подал на вылет, допустил три двойные ошибки и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника при одной брейк-пойнте.

В финале Поспишил встретится с итальянцем Янником Синнером, который сегодня победил француза Адриана Маннарино (6:3, 7:5).