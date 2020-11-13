Соболенко вышла в полуфинал турнира в Линце из-за травмы Доден

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в австрийском Линце.

В 1/4 финала Арина встретилась с француженкой Осеан Доден и выиграла первый сет 6:3. По ходу второй партии при счете 3:3 Доден получила травму и отказалась продолжать матч. Осеан пришлось покинуть корт на коляске, чтобы не усугубить повреждение лодыжки.

Встреча продлилась 1 час и 14 минут.

Соболенко сделала восемь эйсов при одной двойной ошибке и реализовал два брейк-пойнта из десяти.

У Доден было четыре эйса и семь двойных ошибок. Также она выиграла свой единственный брейк-пойнт.