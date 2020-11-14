ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 ноября 12:26
автор: Юрий Нечаев

Новак Джокович: Возможно, Медведев находится в своей лучшей форме

В воскресенье стартует Итоговый турнир АТР.

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о своих соперниках по групповому этапу Итогового турнира АТР.

«Зверев и Медведев, возможно, находятся в своей лучшей форме. Они выиграли два турнира подряд и сыграли в финале «Мастерса» в Париже. Это очень высокие парни, у них быстрая подача, а также сильные удары слева и справа. Чтобы победить этих парней, нужно показывать свой лучший теннис», — цитирует Джоковича пресс-служба турнира.

Напомним, в результате жеребьевки Медведев попал в группу «Токио 1970», где сыграет против первой ракетки мира Джоковича, а также Александра Зверева из Германии и аргентинца Диего Шварцмана.

Первым соперником россиянина станет Зверев. Встреча состоится 16 ноября.

Добавим, что турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
CHERY признана компанией с лучшим имиджевым представлением за рубежомФёдор Смолов пропустит шесть недельВ Лондоне прошла жеребьевка Итогового турнира АТРПочему скандальное видео с Дзюбой "слили" в СетьМолниеносная реакция Медведева на скандальное видео с ДзюбойПервое, что выдает женщину, которая давным-давно без мужчины
Так шантажировали Дзюбу или нет?
Стали известны обстоятельства появления интимного видео с участием Артема Дзюбы.
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Россия и грядущий отбор на ЧМ-2022. Третья корзина готова стать реальностью
Сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд. Она опустилась на одну позицию — с 19-го на 20-е место
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Артем Дзюба: Благодарю судьбу за жестокие уроки
Артем Дзюба выложил видео в интернете (нет-нет, не то, о чем вы подумали).
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика