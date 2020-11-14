Новак Джокович: Возможно, Медведев находится в своей лучшей форме

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о своих соперниках по групповому этапу Итогового турнира АТР.

«Зверев и Медведев, возможно, находятся в своей лучшей форме. Они выиграли два турнира подряд и сыграли в финале «Мастерса» в Париже. Это очень высокие парни, у них быстрая подача, а также сильные удары слева и справа. Чтобы победить этих парней, нужно показывать свой лучший теннис», — цитирует Джоковича пресс-служба турнира.

Напомним, в результате жеребьевки Медведев попал в группу «Токио 1970», где сыграет против первой ракетки мира Джоковича, а также Александра Зверева из Германии и аргентинца Диего Шварцмана.

Первым соперником россиянина станет Зверев. Встреча состоится 16 ноября.

Добавим, что турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.