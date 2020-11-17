Тим обыграл Надаля на Итоговом турнире ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем во втором туре группового раунда Итогового турнира АТР.

За время матча Тим шесть раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Надаля два эйса, один реализованный брейк-пойнт из двух, а также одна двойная ошибка.

В следующем матче на турнире австрийский теннисист встретится с Андреем Рублевым, а испанец сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Лондон (Великобритания)

Итоговый турнир года Nitto ATP Finals

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Групповой этап

Группа Лондон

2-й тур

Доминик Тим (Австрия, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)