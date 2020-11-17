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Тим обыграл Надаля на Итоговом турнире ATP
17 ноября 20:25

Тим обыграл Надаля на Итоговом турнире ATP

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем во втором туре группового раунда Итогового турнира АТР.

За время матча Тим шесть раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Надаля два эйса, один реализованный брейк-пойнт из двух, а также одна двойная ошибка.

В следующем матче на турнире австрийский теннисист встретится с Андреем Рублевым, а испанец сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Лондон (Великобритания)
Итоговый турнир года Nitto ATP Finals
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Групповой этап
Группа Лондон
2-й тур

Доминик Тим (Австрия, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)

источник: «Советский спорт»
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