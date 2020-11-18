Даниил Медведев: После победы на турнире в Париже я нахожусь на подъеме

Российский теннисист Даниил Медведев считает, что находится в отличной форме после победы на турнире АТР в Париже.

«В теннисе у всех бывают взлеты и падения. Вот почему «Большая тройка» невероятна, они не проигрывают, даже будучи на спаде. Сейчас, после победы на турнире в Париже, я на подъеме. У меня отлично работает подача, я знаю, какой удар выбрать в той или иной ситуации. Здесь дело во многом в уверенности и энергии, которую я не могу объяснить», - цитирует спортсмена ASAP Sports.

Напомним, Медведев занимает четвертое место в мировом рейтинге.

В своем первом матче на Итоговом турнире АТР россиянин обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4. Сегодня, 18 ноября, Даниил встретится с Новаком Джоковичем из Сербии. Матч начнется в 23:00 мск.