Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в матче второго тура Итогового турнира АТР.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 24-летнего россиянина. За время матча Медведев трижды подал навылет и совершил пять двойных ошибок. На счету Джоковича десять эйсов, три реализованных брейк-пойнта из восьми, а также четыре двойные ошибки.

В заключительном матче группового раунда Медведвев сыграет против аргентинца Диего Шварцмана, а Джокович встретится с Александром Зверевым.