Даниил Медведев: Счастлив, что мог обыграть Джоковича

Российский теннисист прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем во втором туре группового раунда Итогового турнира АТР.

- Мне нравится играть с Новаком, потому что он один из величайших чемпионов в истории нашего спорта. Когда мне было восемь лет, я уже смотрел, как он по телевизору выигрывает турниры «Большого шлема». Он был еще молод. Играть против него - всегда мечта. Конечно, счастлив обыграть его. Я хорошо подавал и сыграл достаточно надежно в самые важные моменты. Вот почему я одержал победу, - приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В заключительном матче группового раунда Медведвев сыграет против аргентинца Диего Шварцмана, а Джокович встретится с Александром Зверевым.