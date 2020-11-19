Новак Джокович: Без сомнения, Медведев играл лучше и заслужил победу

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение от Дмитрия Медведева.

В Лондоне на Итоговом турнире ATP россиянин обыграл серба 6:3, 6:3 за 1 час и 22 минуты.

«Если честно, я плохо себя чувствовал, – цитирует Джоковича сайт ATP. – Особенно ближе к концу первого сета и началу второго. Я допустил несколько невынужденных ошибок. Упал уровень игры и физической подготовки в целом. Я изо всех сил пытался найти правильный ритм, но было уже поздно. С таким игроком, как Медведев, матч был окончен. Он высокий парень, хорошо двигается, редко пропускает удары слева, и он просто очень умный теннисист. Если вы начнете делать невынужденные ошибки и, возможно, если вы не играете в полную силу, он этим воспользуется. Вы знаете, он играл лучше и заслужил победу, без сомнения».

24-летний Медведев благодаря победам над Александром Зверевым и Джоковичем досрочно гарантировал себе выход в полуфинал, где встретится либо с Рафаэлем Надалем, либо со Стефаносом Циципасом.