Даниил Медведев: Одна из моих лучших побед в карьере

- Какой матч. Одна из моих лучших побед, два часа и 42 минуты, три сета против потрясающего игрока. Доминик, поздравляю тебя с тем, чего ты достиг в своей карьере. Твое имя уже вошло в историю книг о теннисе. Это потрясающе. Ты выиграл турнир Большого шлема в этом году. Ты играешь невероятно. Я надеюсь, что у нас будет еще много матчей на таких крупных турнирах, как этот, - цитирует Медведева официальный сайт ATP Tour.

Напомним, что в воскресенье Медведев переиграл в финале турнира австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Отметим, что для Медведева нынешний Итоговый турнир стал вторым в карьере. В прошлом сезоне россиянин уступил во всех трех матчах группового раунда и не смог пробиться в плей-офф.