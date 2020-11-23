Андрей Чесноков: Медведев провел феноменальный турнир

- Медведев провел феноменальный турнир и финальный матч, на одном турнире он победил первую ракетку мира, вторую и третью. Каждое очко в финале игралось на пределе возможностей, оба спортсмена выложились и показали невероятную игру. Я не знаю, что можно сделать, чтобы сыграть еще лучше, - цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, что в воскресенье Медведев переиграл в финале турнира австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Отметим, что для Медведева нынешний Итоговый турнир стал вторым в карьере. В прошлом сезоне россиянин уступил во всех трех матчах группового раунда и не смог пробиться в плей-офф.