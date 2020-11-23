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23 ноября 13:55
автор: Юрий Нечаев

Евгений Кафельников: Почему бы Медведеву не стать первой ракеткой мира?

В воскресенье в Лондоне завершился Итоговый турнир АТР.

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева на Итоговом турнире АТР.

«Честно, я не ожидал, что Даниил сможет выиграть турнир, но потом у меня возникло предчувствие, что почему бы нет? Это победа означает, что наши теннисисты, почти каждую неделю своими результатами делают погоду в нашем спорте в плане мировых новостей. Футбольные результаты сборной России и наших клубов, не впечатляют. А вот результаты наших теннисистов, они впечатляют, от CNN, заканчивая ESPN, все говорят про наши результаты. Нельзя не радоваться, что наш российский теннис снова на ведущих позициях. Я не думаю, что Даниил на этом престижном титуле остановится, он пойдет дальше и будет добиваться еще больших побед.

Сложно сказать, сможет ли Медведев уже в 2021 году стать первой ракеткой мира. Безусловно, потенциал для этого есть. Игра Джоковича оставляет желать лучшего. Надаль физически уже подсаживается, он теряет самый главный элемент — скоростную выносливость. Это объяснимо, это возраст, ты не можешь в 36 лет бегать, как ты это делал в 22-24. Поэтому в этом плане у Медведева, безусловно, шанс есть. Почему бы ему не стать третьим теннисистом, который займет пьедестал мирового рейтинга?» - цитирует Кафельникова Sport24.ru.

Напомним, вчера Медведев обыграл в финале Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Россиянин второй раз в карьере принимал участие в Итоговом турнире АТР. В прошлом сезоне Медведев проиграл все три матча на групповой стадии. До Даниила среди российских теннисистов на Итоговом турнире победу одерживал только Николай Давыденко (2009 год).

Добавим, что Медведев, а также Андрей Рублев, завершили сезон в первой десятке мирового рейтинга. Даниил расположился на четвертой позиции, а Андрей - на восьмой.

источник: Sport24.ru
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